دبي.. طيار خليجي مخمور يهدد بتفجير رحلة ويضرب المضيفة

اتهمت النيابة العامة في دبي في دولة الإمارات، طيارًا خليجيًا بالاعتداء على سلامة طائرة كانت قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، وإثارة الفوضى على متنها، والتلفظ بعبارات تفيد بحيازته لمتفجرات، مهددًا بأنه سيفجر الطائرة، إلى جانب استخدامه القوة والعنف مع الطاقم وضرب مضيفة طيران وإسقاطها على الأرض.

كما اتهمت الطيار (يبلغ 27 عامًا من عمره)، الذي كان مسافرًا على الرحلة وليس قائدًا للطائرة، بتهديد المضيفة بالقتل وسب أفراد الطاقم، وإتلاف كرسيين وكسر غلاف نافذة، وتهمة تعاطي المشروبات الكحولية، وفق موقع “آراء” المحلي.

وروت مضيفة الطيران الحادث قائلة: إن “المتهم وصل إلى رحلة الطيران، وكان في حالة غير طبيعية، وسألها في البداية عما إذا كان التدخين مسموحًا في الطائرة فأبلغته بأنه غير مسموح فرد عليها بأنه يعرف ذلك كونه يعمل طيارًا”.

وأضافت أن المتهم كان يجلس على كرسيه ويلعب بالإضاءة ويحدث الفوضى فحذرت أفراد الطاقم منه، مبينة أنه وبعد إقلاع الطائرة ركض نحو المطبخ وأخذ علبتي كحول وشربهما، لافتة إلى أن المتهم دخل الحمام ثم توجه مرة أخرى إلى المطبخ وأخذ مشروبات كحولية، وكان يسب أفراد الطاقم ما دفعهم إلى تقييده بالكرسي.

وأشارت إلى أن المتهم كان يقوم بضربهم، وكان يهددهم بتفجير الطائرة بعد تقييده، ويحاول إيذاء نفسه ويصرخ على المسافرين حتى لا ينظروا إليه.