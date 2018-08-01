بزي نسائي.. سطو جديد على بنك في إربد بالأردن

سطا مسلح مجهول، صباح اليوم الأربعاء، على فرع لأحد البنوك في محافظة إربد، شمالي الأردن، وسلب مبلغًا ماليًا.

وقال مصدر أمني أردني إن “مجهولًا دخل فرع أحد البنوك في محافظة إربد متنكرًا بلباس امرأة وسلب مبلغًا ماليًا تحت تهديد السلاح ولاذ بالفرار”.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة لتحديد هوية المسلح والقبض عليه.

وشهد الأردن، منذ بداية العام الجاري 15 عملية سطو مسلح ومحاولة واحدة فاشلة، كان أبرزها السطو المسلح على 3 فروع بنوك في عمّان، إلى جانب عمليات أخرى طالت محلات تجارية وصيدليات ومكتب بريد.

تركزت جميع عمليات السطو هذه في كل من العاصمة وإربد والزرقاء، وفق بيانات الأمن الأردني.