القبض على حارق سيارة مواطنة سعودية بالدمام (فيديو)

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية من ضبط شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بإحراق سيارة مواطنة عمدًا، لافتة إلى أن الشاب سعودي عشريني وموجود بأحد المستشفيات نتيجة إصابته بحروق.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فقد كشف المتحدث الرسمي لشرطة الشرقية أنه وبمتابعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من لقطة فيديو يظهر فيها شخص وهو يتعمد إشعال النار في سيارة ما نتج عنه احتراقها، فقد باشرت شرطة الدمام بلاغًا صباح السبت من أحد المواطنين عن تعرض سيارته لحريق متعمد من قبل شخص معروف لديه.

وأوضح أنه إثر تحريات تم تحديد هوية الجاني، وتبين أنه مواطن عشريني ومنوم بأحد المستشفيات جراء إصابته بحروق أثناء تنفيذه جريمته وحالته الصحية مستقرة، وتم التحفظ عليه وإشعار النيابة العامة.

يذكر أن مقطع فيديو متداول لكاميرات مراقبة أظهرت شابًا يترجل من سيارته ويتعمد إحراق سيارة تعود إلى سيدة سعودية، لكن النيران ما لبثت أن اشتعلت به أيضًا قبل أن ينجح بإطفائها ويغادر بسيارته.

وكانت المواطنة قد كشفت أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها وأهلها للضرر، فسبق وأن أحرق الشاب سيارة والدها وخالها، كما تعرض منزلها للسرقة مرتين، ما دفعها لتركيب كاميرات مراقبة تمكنت من خلالها من التعرف على هوية الشخص.

فيما نفى ناشطون أن يكون حرق السيارة جاء على خلفية السماح للمرأة بالقيادة، إذ ذكروا في معلومات، لا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت منها، أن المتهم هو ابن طليق السيدة (المجني عليها) وأقدم على فعلته انتقامًا لوالده.