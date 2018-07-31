مصر.. رواية جديدة حول وفاة الماكيير السينمائي محمد علاء

تكثف الجهات الأمنية في مصر تحقيقاتها لكشف غموض وفاة الماكيير السينمائي محمد علاء الذي عثر على جثته صباح اليوم الثلاثاء أسفل أحد كباري محافظة الجيزة شمال العاصمة.

وذهبت التحريات الأمنية إلى أن وفاة الماكيير السينمائي (المتخصص بالماكياج) كانت بسبب تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين ليلقى حتفه على إثرها بهذا المكان.

وأعادت النيابة فتح التحقيق في الواقعة، كما أمرت بوقف إجراءات دفن الجثمان، بعد ظهور رواية جديدة بوقوف فتاة وبعض الشبان وراء وفاة الماكيير السينمائي من خلال إجباره على تناول كمية من الهيروين ومن ثم إلقائه أسفل كوبري أوسيم بعد وفاته.

واستمعت النيابة العامة لجيران وأقارب وبعض أصدقاء المتوفي في تلك القضية، حيث تضاربت روايات الشهود، الأمر الذي أثار بعض التكهنات حول واقعة الوفاة.