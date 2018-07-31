شاهد كيف يعيش تجار المخدرات في المكسيك (صور)

بينما يعيش ضحايا المخدرات حياة بائسة، يمعن تجارها في إظهار الرفاهية التي ينالونها بأموال هؤلاء الضحايا.

وكشفت صور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن حياة تجار المخدرات الرغدة في المكسيك، والتي أصبحت منافسة علنية لاستعراض مظاهر الثراء الفاحش على إنستغرام.

وبينت الصور المثيرة للغيرة والحقد، كيف يحيط أعضاء العصابات المكسيكية أنفسهم بالنساء الجميلات والنمور والأسلحة المطلية بالذهب وحتى بالمخدرات.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، بينما تعيث حروب العصابات خرابًا في بريطانيا، يفتخر موردو المخدرات في المكسيك بأنماط حياتهم المرفهة، بنشر آلاف الصور التي تثبت أن الجريمة مربحة للغاية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتنافس العصابات المكسيكية على موقع إنستغرام، حيث يحاول أعضاء عصابات المخدرات التفوق على منافسيهم بالتباهي بثرائهم وحياتهم الفارهة، والتي يمولها مدمنو الكوكايين في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا.

وبينما تفسد المخدرات حياة آلاف الأسر، يجني تجار المخدرات الملايين ويستعرضون ثراءهم المتمثل في سيارات الفيراري الفارهة والقصور والأسلحة المطلية بالذهب التي اشتروها بأموال ملوثة.

ويُعتقد أن عصابة “أبناء إل تشابو”، أشهر تجار المخدرات في المكسيك، هم من أطلقوا هذه الصيحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أشارت السلطات إلى أن هذا العرض المبتذل للثروة على مواقع التواصل الاجتماعي، تموله المعاناة المروعة التي تتعرض لها المكسيك، والتي أصبحت بعض مناطقها أكثر خطورة من ميادين الحرب الأسوأ في العالم.