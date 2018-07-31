رجل يفجّر نفسه وسط ملعب كرة قدم في بلجيكا (فيديو وصور)

أعلن المدعي العام في بلدية فيرفي في بلجيكا، أن رجلًا أقدم على تفجير نفسه وسط ملعب ستامبيرت لكرة القدم، في وقت كان فيه خاليًا من الناس صباح يوم الثلاثاء.

وأضاف أن “أحد الأشخاص اتصل بالشرطة، ليخبرهم أنه شاهد رجلًا واقفًا وسط الملعب قبل أن يقوم بتفجير نفسه”.

وأشارت النيابة العامة التي أصدرت بعد ذلك بلاغًا، إلى أن الرجل “متقاعد عسكري، ويبلغ من العمر 65 عامًا، وهو من سكان الحي، ولم يتم العثور على أي متفجرات في محل إقامته”.

وأضاف البلاغ أن “الطبيب الشرعي الذي فحص الجثة أكد أن الوفاة ناتجة عن انفجار قنبلة يدوية، ولا يوجد ما يثبت تدخل أي طرف ثالث، وقد وُجدت أجزاء من القنبلة في مكان الحادث”.

وكشف المدعي العام أن كل المؤشرات تدل على الانتحار، مستبعدًا فرضية العمل “الإرهابي” ، لأن الرجل اختار مكانًا فارغًا لتفجير نفسه، ولم تتولَ النيابة العامة المكلفة بقضايا “الإرهاب” الإشراف على القضية.