كشف غموض مقتل بلجيكي بعدة طعنات في مصر

أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الثلاثاء، بحبس مواطن، متهم بقتل وافد بلجيكي الجنسية وسرقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجاء قرار نيابة حوادث جنوب القاهرة، بعد اعتراف المتهم بقتل المجني عليه، كما قررت أيضًا ندب أطباء من مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان الوافد البلجيكي وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وتشير التفاصيل، إلى أن المتهم الذي كان يعمل سائقًا لدى المجني عليه، خطط لقتله؛ بعد فشله في إرغامه على التوقيع على تنازل عن شقة بمنطقة السلام شرق القاهرة.

ونفذ المتهم خالد أحمد البالغ من العمر 36 عامًا، مخططه بقتل المتهم، بعدما حضر إليه في وقت متأخر ليلًا ودخل عليه من نافذة الشقة، ليقدم على قتله بتوجيه عدة طعنات له بسلاح أبيض.

وتمكنت الجهات الأمنية، بعد تلقيها بلاغًا بالعثور على جثة المجني عليه، من تحديد هوية الجاني، بعدما عثرت في هاتف القتيل على رسائل تهديد من القاتل، لتسارع بالقبض عليه وتودعه أحد السجون، تمهيدًا لإحالته للجهات القضائية.