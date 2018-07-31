طعن فتاة وشاب سوريين داخل شقة بجريمة غامضة في لبنان

عثرت الأجهزة الأمنية اللبنانية على جثة امرأة مطعونة في مختلف أنحاء جسمها بواسطة أداةٍ حادةٍ، كانت ملقاة على شرفة شقة مستأجرة في “قضاء عالية” بمنطقة “جبل لبنان“.

ووجدت قوات الأمن داخل الشقة -كذلك- شابًا مطعونًا بالطريقة ذاتها، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، فتم نقله للمستشفى للعلاج في حالة حرجة.

وذكر موقع “لبنان 24″، أن صاحب الشقة أفاد بأن الرجل والمرأة استأجرا الشقة قبل عدة أيام فقط من الجريمة، ولا يعلم عنهما شيئًا سوى أنهما سوريّا الجنسية.

وضبطت الجهات الأمنية سكينًا وعليها آثار دماء داخل غرفة الجلوس في الشقة، ولم يتم الكشف عن ملابسات الجريمة وتفاصيلها.