تنفيذ حد القتل بحق وافد نفذ عملية خطف أفضت لقتل غلام

نفذت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل حدًا بوافد إثيوبي الجنسية بمنطقة “جازان”؛ بتهمة استدراجه غلامًا وخطفه تحت تهديد السلاح وابتزاز أهله.

وقالت الوزارة، في بيان لها، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن “سلطان سليمان ردة – إثيوبي الجنسية – قام باستدراج غلام وخطفه تحت تهديد السلاح، وابتزاز أهله ماليًا؛ لإطلاق سراحه، والتسبب في وفاته، وترويج الحشيش المخدر بالبيع والشراء والنقل والتسلّم”.

وأضافت: “تمكنت سلطات الأمن من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائمه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرّم، وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه، وأن يكون ذلك بقتله”.

وأوضحت الوزارة، أنه “أيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني، وذلك بقتله حدًا”.