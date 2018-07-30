ضبط عسكري سعودي متلبسًا بعملية تسليم مخدرات

ألقت قوات مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، الإثنين، القبض على أحد رجال الأمن العاملين في حرس الحدود بعد ضلوعه في عملية تسليم مخدرات.

وأفادت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، تناقلته حسابات إخبارية سعودية، بأن رجل الأمن السعودي المتورط كان يحاول تسليم مخدرات على الحدود الشمالية وهو يرتدي الزي الرسمي وتم التعامل معه وفق الأنظمة والقوانين.

وأكدت الوزارة أن رجل الأمن قاوم معتقليه أثناء محاولة القبض عليه، لافتة إلى أن بعض الأشخاص حاولوا التأثير على الفرقة الأمنية خلال العملية، ليتم القبض عليهم جميعًا.

ونقل البيان عن متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية قوله: “رجالنا مستمرون في أداء مهامهم للتصدي لهذه الآفة ومن يتورط في تهريبها أو ترويجها أو تعاطيها كائنًا من كان”.