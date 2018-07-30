تفاصيل جديدة بشأن مقتل اللبنانية أرليت عبيد على يد صديقها في دبي

قال مصدر مقرب من عائلة الفتاة اللبنانية أرليت عبيد، التي لقيت مصرعها على يد صديقها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن القاتل كان صديقًا للعائلة منذ أكثر من 10 سنوات، ويحظى بثقة كبيرة، وكان كثير الزيارة للعائلة.

وكشف الفنان اللبناني نادي شميل صديق عائلة المجني عليها، عن معلومات حول علاقة المجني عليها بصديقها وجوانب متعددة من شخصيتها.

وقال شميل، إن عائلة أرليت لا تزال في حالة صدمة، ولا يعلم أي شيء عن تفاصيل الجريمة، مضيفًا أنه ينتظر ويترقب ما ستسفر عنه التحقيقات .

وحول شخصية المجني عليها وعلاقتها بالآخرين، نقلت “العربية نت” عن شميل قوله، إن “أرليت كانت إنسانة ودودة وكريمة ومرهفة المشاعر وتتمتع بأخلاق رائعة، لذلك فإن علاقتها به كانت علاقة أخوية وقوية، ولا ندري ماذا حدث بينهما، وما الذي دفعه لقتلها؟”.

وبين أن “أرليت ليس لها عداوات مع أحد، وكانت تمد يد العون لمن يحتاج، لذا كان خبر وفاتها كالصاعقة على أسرتها وأصدقائها وكل محبيها، مضيفًا أن شقيقتها ستتوجه غدًا إلى دبي؛ للاطلاع على سير التحقيقات ومعرفة كافة التفاصيل”.

كما تحدثت شقيقة المجني عليها زوزو عبيد قائلة في تصريح مقتضب: ” ما الذي سيفيد بعد موتها؟ وما هو الشيء الذي يعني الناس ويهمهم بعد أن رحلت؟ مضيفة أن شقيقتها الراحلة إنسانة بسيطة ومسالمة، رحلت في هدوء ولا تريد أن تثار ضجة حولها”.

ورفضت شقيقة الفتاة الإفصاح عن أي تفاصيل تخص عمل شقيقتها، وعلاقتها بالقاتل، مكتفية بإجابة واحدة، “قتلت ورحلت، ما الذي يريد الناس معرفته بعد ذلك”.

وكانت شرطة دبي قد كشفت تفاصيل العثور على جثة الفتاة اللبنانية أرليت بشقتها في دبي.

وقال مدير الإعلام الأمني في شرطة دبي المقدم فيصل عيسى القاسم، إن الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي، حين استقبلت المجني عليها صديقها، لبناني الجنسية، الذي يقيم في إمارة أخرى؛ لقضاء العطلة الأسبوعية سويًا كعادتهما، وأثناء وجودهما في شقتها شب خلاف بينهما، تطور إلى حد التشابك بالأيدي، وسدد لها المتهم لكمات أسفرت عن إصابتها بكسر في الأنف ونزيف داخلي أدى إلى وفاتها.

وأضاف القاسم، أن المتهم حاول تنظيف مسرح الجريمة من الآثار التي تقود إليه؛ بعد أن أدرك وفاة المجني عليها، ثم ترك الشقة وعاد إلى مقر إقامته، لافتًا إلى أن إحدى زميلاتها في العمل حاولت الاتصال بها؛ بعد أن تغيبت عن الدوام في أول أيام الأسبوع، لكنها لم ترد عليها، فتسلل القلق إلى قلبها وذهبت للاطمئنان عليها في شقتها، ففوجئت بأن الباب مفتوح والأغراض مبعثرة في كل مكان، وصديقتها جثة، فأبلغت الشرطة على الفور.

وأشار القاسم إلى أن فريق عمل البحث الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي انتقلوا فورًا إلى موقع البلاغ ” مسرح الجريمة”، ووضعت خطة سريعة للبحث والتحري بعد جمع الأدلة ورفع الآثار، أدت للتوصل إلى المتهم خلال أقل من 18 ساعة فقط من تلقي البلاغ.

وأوضح، أنه بمواجهة المتهم اعترف بأنه كان تحت تأثير الكحول، ولم يقصد قتل المجني عليها، إذ بدأ الحديث عاديًا بينهما، ثم تشاجرا أولًا بالقول، فلم يتمالك نفسه واعتدى عليها، دون أن يتوقع وفاتها.