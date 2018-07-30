ردود غاضبة بعد اعتداء جماعي بالضرب على شرطي مرور أردني خلال “موكب عرس”

تمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية، يوم الإثنين، من القبض على شخصين ممن قاموا بالاعتداء ضربًا على رقيب سير، خلال “موكب عرس” في العاصمة عمان.

و قالت مديرية الأمن العام الأردني، في بيان صحافي، وصل “إرم نيوز” نسخة منه، ” إن أحد رقباء السير وأثناء قيامه بتأدية واجبه الرسمي بإحدى مناطق شمال العاصمة الأردنية عمان، يوم الأحد، قام بتدوين أرقام المركبات المشاركة بـ”موكب عرس” كان يمر بالشارع العام، تسبب بعرقلة لحركة المرور، الأمر الذي دفع برقيب السير إلى تدوين أرقام لوحات المركبات؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقي هذه المركبات”.

وأضافت، على لسان الناطق باسمها الرائد عامر السرطاوي، ” إن عددًا من سائقي تلك المركبات قاموا بالتهجم والاعتداء بالضرب على رقيب السير، حيث تم إسعافه إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبوشر التحقيق؛ لتحديد هوية الأشخاص المعتدين والقبض عليهم”.

وأوضح السرطاوي، “أنه ومن خلال التحقيقات، جرى ضبط شخصين من الذين شاركوا بالاعتداء، مؤكدًا أن البحث ما زال جاريًا عن بقية الأشخاص الذين شاركوا بالاعتداء؛ للقبض عليهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء”.

وأثار انتشار مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و يظهر اعتداء مجموعة من الأشخاص بالضرب على رقيب سير في الأردن، أثناء تأديته وظيفته، يوم الأحد، ردودًا واسعة بين مرتادي هذه المواقع .

وأبدى عدد من النشطاء استهجانهم لحادثة الاعتداء على رقيب السير، وقالت الناشطة دعاء المصري: “فيديو الاعتداء على رقيب السير مؤلم جدًا، ومع محاسبة المعتدين، اعتداؤهم لا يقل عن اعتداء الفاسدين على الوطن وكل مواطن”.

فيديو الإعتداء على رقيب السير مؤلم جدًا ومع محاسبة المعتدين، اعتدائهم لا يقل عن اعتداء الفاسدين على الوطن وكل مواطن .. #حقك_علينا #الاردن — دعاء المصري | Duaa almasri (@DoaaMasri) July 30, 2018

بدوره، كتب الأردني عبدالله بني عيسى: “لما بتقرأ ردود الأفعال على حادثة الاعتداء على رقيب السير، بتحس إنه الأردنيين كلهم على قلب رجل واحد في إدانة هذا السلوك الهمجي، فبتسأل نفسك عن جد: طب مين هذول المعتدين؟؟ من وين إجوا، معقول من كوكب آخر؟

ولا إحنا شعب مفصوم ومش عارفين!!!!”.

لما بتقرأ ردود الأفعال على حادثة الاعتداء على #رقيب_السير ، بتحس إنه الاردنيين كلهم على قلب رجل واحد في إدانة هذا السلوك الهمجي، فبتسأل نفسك عن جد: طب مين هذول المعتدين؟؟ من وين اجوا، معقول من كوكب آخر ؟

ولا إحنا شعب مفصوم ومش عارفين!!!!#الاردن — عبدالله بني عيسى (@jbaniissa) July 30, 2018

وتساءل أحد مرتادي “تويتر”: ” أنا أفهم لغة الاستفزاز عند شرطة السير، وأسلوب الجباية عندهم، والذي لا يختلف عليه الشعب، وهو أنه إذا أوقفك فنادرًا ما لا يخالفك، فالمخالفة تحصيل حاصل، ولكن ما لا أفهمه ولا أستوعبه كيف يتم ضرب الشرطي بهذه الطريقة، وكيف يتم رفع اليد على عسكري مسخم عبد مأمور وأداة للجباة الحقيقيين، بوحشية”.

أنا أفهم لغة الإستفزاز عند شرطة السير وأسلوب الجباية عندهم والذي لا يختلف عليه الشعب وهو أنه إذا أوقفك فنادراً ما لا يخالفك فالمخالفة تحصيل حاصل

ولكن ما لا أفهمه ولا أستوعبه كيف يتم ضرب الشرطي بهذه الطريقة وكيف يتم رفع اليد على عسكري مسخم عبد مأمورا وأداة للجباة الحقيقيين بوحشية pic.twitter.com/8hZRyfoYOo — مواطن اردني ???????????????? (@Jordaniancitizn) July 29, 2018

نعم شيء مخزي ونحن نطالب بالعدالة والمساواة والمحاسبة ونصب غضبنا على شرطي سير نرجوا منهم الرجوع والإعتذار لرقيب السير هو يحمي بلدنا — Bassamalbalouli (@Bassamalbaloul1) July 30, 2018

وقالت إحدى الناشطات في تغريدة لها: “والله الفاردة حلوة .. لكن تسكير شارع بالكامل عشان فاردة، أبدًا مش مسموح.. الاعتداء على رقيب سير أثناء قيامه بواجبه لا أعتبره إلا ???? قلة أدب”.