بهذه الطريقة عاقبت زوجها المدمن على الأفلام الإباحية

اعترفت عجوز أمريكية بقتل زوجها المسن بعد إطلاق النار عليه بسبب إدمانه مشاهدة الأفلام الإباحية وتجاهله اعتراضها.

اتصلت باتريشيا هيل (69 عامًا) بالشرطة بعد ظهر يوم السبت، وأبلغت أنها أطلقت النار على زوجها “فرانك” (65 عامًا)، في مقاطعة “جيفرسون” في ولاية اركنساس الأمريكية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عُثر على فرانك جثة هامدة على الأرض غارقًا في دمائه نتيجة إصابته ما لا يقل عن إصابتين بعيار ناري في ساقه ورأسه، كما أُلقي القبض على زوجته التي عُثر عليها في الفناء الخلفي لمنزلهما.

كشفت العجوز في التحقيقات أنه على الرغم من عدم وجود مشادات أو مشاحنات جسدية سابقة بينها وبين زوجها، إلا أن علاقتهما توترت في الآونة الأخيرة عندما لاحظت هوسه بشراء أفلام إباحية، بالإضافة إلى تزويد التلفاز بقنوات تعرض افلامًا إباحية.

وعن يوم الجريمة، كشفت باتريشيا أنها ألغت تلك القنوات، ولكنها اكتشفت لاحقًا أن “فرانك” استرجعها مرة أخرى، فتجادلا بشأن إدمانه الأفلام الإباحية وطلبت منه التوقف عن فعل ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، قالت باتريشيا إن زوجها رفض التخلي عن إدمانه، ما أغضبها للغاية، فأطلقت النار على رأسه وساقه بمسدس عيار 22.

هذا وقد ذكرت التقارير أن باتريشيا مُحتجزة الآن دون كفالة في سجن مقاطعة جيفرسون ولم تُحدد أي عقوبة ستنالها، ولكن من المرجح أن يُحكم عليها بالإعدام.