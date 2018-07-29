الإعدام شنقًا لوافد مصري قتل زوجته اللبنانية في الكويت

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا للوافد المصري الذي أقدم على قتل زوجته اللبنانية طعنًا داخل منزلهما، في محافظة حولي، في شهر آب/ أغسطس 2017.

ويأتي حكم المحكمة، اليوم، بعد تسليم الزوج نفسه للأجهزة الأمنية، بعد ارتكابه للجريمة، من خلال مقطع فيديو انتشر آنذاك، أظهر الزوج في حالة هستيرية في الشارع، حاملًا سكينًا ومصحفًا، قبل إلقاء القبض عليه، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وكان الزوج، وهو في العقد الرابع من عمره، قد طعن زوجته عدة طعنات أمام أطفاله؛ مبررًا فعله بدافع الشك، بعد أن رأى شخصيْن ينزلان من سلم العمارة التي يسكن بها أثناءعودته من العمل.

وكان الزوج قد أخضع لتحقيقات، خلال الأشهر الماضية، حيث زعم أن زوجته رفضت أن تقسم بأن أحدًا لم يكن في المنزل، مهددةً إياه بسكين، الأمر الذي دفعه للدفاع عن نفسه بقطعة زجاج، قبل أن يأخذ السكين من يدها ويكمل عليها حتى توفيت.