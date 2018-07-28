بعد رفض والدها له.. شاب يقيم حفل اغتصاب جماعي لـ”حبيبته” 

قدّم شاب مصري “حبيبته” هدية إلى 4 من أصدقائه لإقامة حفل اغتصاب جماعي، انتقامًا من والدها الذي رفض زواجه منها.

وكشفت التحقيقات الأولية بالقضية أن متهمًا يدعى أشرف صلاح (24 عامًا)، تقدم لخطبة حبيبته التي استمرت علاقتهما عامين كاملين، إلا أن والدها رفض بدعوى عدم قدرة الشاب على الزواج من ابنته والإنفاق عليها، بسبب مصاحبته لأصدقاء السوء.

وبيّنت أن “المتهم استدرج حبيبته بعد شعوره بالإهانة عقب طرده من منزل أهلها بشكل سيئ، وقام باصطحابها إلى شقة أحد أصدقائه، لتتفاجأ بقيام 4 أشخاص بتهديدها بأسلحة بيضاء، ومن ثم اغتصابها عدة ساعات”.

وتحفظت قوات الأمن على 2 من المتهمين بعد تلقيها بلاغًا من والد الفتاة بالواقعة، في حين تواصل عمليات البحث عن بقية المتهمين للقبض عليهم.