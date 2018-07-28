القبض على طبيب اعتاد التحرش بمريضاته وتصويرهن سرًّا

قرّرت النيابة العامة في مصر، اليوم السبت، حبس طبيب 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامه بممارسة الرذيلة والتحرش بمريضات في عيادته، وقيامه بتصوير 28 مقطعًا جنسيًا لسيدات راجعن عيادته للعلاج.

وتشير التفاصيل إلى أن واقعة الطبيب المتحرش تكشّفت بعد تقدم سيدة تدعى (م أ – 28 عامًا) ببلاغ ضد طبيب باطنية بمركز “أجا” بمحافظة “الدقهلية” شمال البلاد تتهمه فيه بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها وتعمد تعرية كامل جسدها خلال الكشف عليها.

وأسفرت حملة أمنية مفاجئة لعيادة الدكتور عن ضبط كاميرا زرعها داخل غرفة الكشف لتصوير المريضات، اللاتي يقمن بمراجعته، كما تم العثور على مجموعة كبيرة من الفيديوهات الجنسية التي تجمع الطبيب ببعض مريضاته.

وسارعت الحملة الأمنية إلى القبض على الطبيب (م ح 56 عامًا) ويعمل مدرسًا بكلية الطب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية.

بدوره، اعترف الطبيب خلال التحقيقات بارتكابه الوقائع المنسوبة إليه، وتصوير مريضاته خلال الكشف عليهن، وكذلك ممارسة علاقات جنسية مع عدد منهن، مبررًا فعلته بشعوره بالكبت الجنسي.