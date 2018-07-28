استهدف دارًا لرعاية المسنين.. سقوط 5 قتلى في هجوم مسلح بولاية تكساس الأمريكية

قتل خمسة أشخاص، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة/السبت، في عمليتي إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية استهدفت دارًا لرعاية المسنين ومنزلًا لأحد قتلى الدار، حسبما أفادت الشرطة.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست”، عن الشرطة أن شخصًا واحدًا نفذ عمليتي إطلاق النار.

وأوضحت الشرطة أن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار داخل دار لرعاية كبار السن.

كما قتل شخصان آخران في منزل يخص أحد الذين قتلوا بدار الرعاية نفسها.

وقالت الشرطة إن مطلق النار ما يزال هاربًا، حسب المصدر نفسه.

وطوقت الشرطة دار الرعاية، بينما لم تكشف هويات القتلى أو الدافع وراء إطلاق النار حتى الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش.