أرادت استعادة زوجها فقتلت رضيعتها (صور)

قضت محكمة أمريكية بالسجن 30 عامًا بحق مواطنة قتلت رضيعتها من خلال تسميمها بالملح.

واعترفت كيمبرلي مارتينيز (25 عامًا) وهي أم لـ3 أطفال من كارولينا الجنوبية، بتسميم ابنتها بيتن البالغة من العمر 17 شهرًا من خلال إطعامها كميات كبيرة من الملح حتى أصيبت بالتسمم، كجزء من خطتها القاسية لاستعادة زوجها.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، قالت كيمبرلي للمحققين في البداية إن بيتن وشقيقتها التوأم وصلتا لكيس ملح تركته دون قصد، لكن ابنها البالغ من العمر 4 أعوام كشف كذب أمه، حيث قال إنه شاهدها وهي تطعم بيتن ملعقة كبيرة من الملح.

وفي وقت لاحق، عثرت السلطات على كيس الملح مخبأ أسفل وسادة أريكة، وألقت القبض على كيمبرلي، بعد فحص ابنتها في مركز “سبارتنبيرغ الطبي الإقليمي”، حيث كشف الطب الشرعي أن جرعة الملح الزائدة تسببت في ضرر جسيم في مخ بيتن التي توفيت بعد وقت قصير من وضعها على أجهزة الإنعاش.

وبعد كشف كذبها، قالت كيمبرلي إنها فعلت ذلك بهدف إرجاع زوجها إلى حياتها مرة أخرى بعد الانفصال، حيث ظنت أنه قد يعود ليؤازرها في محنتها، وعند سؤالها عن سبب تسميمها لـ”بيتن” بالتحديد كان ردها سخيفًا، حيث قالت إنها اختارت الطفل الذي كان موجودًا ورأته آنذاك.

وعبرت عن أسفها لما فعلته، وقالت: “لقد كانت بيتن محبوبة من الجميع، تضحكهم دائمًا ولم تكن تبكي أبدًا”.