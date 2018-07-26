مقتل مصور صحفي صومالي برصاص شرطي في مقديشو

قُتل مصور صحفي صومالي، مساء الخميس، برصاص شرطي حكومي، وسط العاصمة مقديشو، بحسب إعلام محلي وأمين عام اتحاد الصحفيين الصوماليين.

وقال أمين عام الاتحاد، عمر فاروق عثمان: “إن جنديًا حكوميًا أطلق النار على الصحفي عبد الرزاق قاسم الذي كان يعمل مصورًا لقناة إس بي إس المحلية، ما أدّى إلى مقتله فورًا”.

وأضاف عثمان أن “الجندي قتل عمدًا الصحفي عبد الرزاق بعد مشادات كلامية في حي حمرويني بالعاصمة، بينما كان في طريقه لمهمة عمل”، دون مزيد من التوضيحات.

فيما قال إعلام محلي: إن قاسم تعرض لطلقتين من مسافة قريبة من قبل شرطي صومالي أوقف السيارة التي كان يستقلها المصور الصحفي في نقطة تفتيش في شارع مكة المكرمة، بالعاصمة.

وحادثة قتل المصور الصحفي هي الأولى من نوعها خلال العام الجاري، حيث سجلت الأعوام القليلة الماضية تحسنًا طفيفًا، وتراجعت التعديات التي كان يتعرض لها الصحفيون، بعدما كانت منظمات دولية تعتبر الصومال من بين الدول “الخطرة” على حياة الصحفيين.