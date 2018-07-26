شاهد.. بلطجي يضرب شرطيًا ويصدم سيارته ثم يهرب (فيديو)

وثَّق أحد المارة لحظة اعتداء بلطجي على شرطي بريطاني، قبل أن يقوم بصدم سيارته والهرب بعيدًا.

وأظهر الفيديو الشرطي وهو يطارد البلطجي حول سيارة سكودا حمراء في أحد شوارع برادفورد في بريطانيا، قبل أن يفاجئه المجرم بلكمة سريعة طرحته أرضًا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أخرج الضابط العصا من حزامه قبل أن يشتبك مع البلطجي مرة أخرى لبضع ثوان، ومن ثم تدخل أحد المارة ووقف بين الضابط والجاني ليفض الشجار المتصاعد، قبل أن ينتهز البلطجي الفرصة ويهرع لركوب سيارته السكودا، ليقوم بصدم سيارة الشرطي ثم انطلق على طول ممر مشاة.

بدورها أكدت شرطة “غرب يوركشاير” أن أحد ضباطها تعرَّض للاعتداء في شارع “غرانثام برادفورد”، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.