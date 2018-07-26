رجل يوجه لزوجته 10 طعنات أمام أبنائهما

أقدم مواطن مصري، اليوم الخميس، على قتل زوجته، بتوجيه 10 طعنات نافذة لها في أنحاء متفرقة من جسدها؛ بعد رفضها تحضير وجبة الإفطار له.

ودخل المواطن “جمال عبدالواحد” من مدينة منشأة هديب بمحافظة بني سويف جنوب البلاد، في مشاجرة مع زوجته؛ بسبب رفضها تحضير وجبة الإفطار له، قبل أن يتحول الشجار إلى تشابك بالأيدي، انتهى بقتل الزوجة بسكين المطبخ أمام أبنائهما.

وسارع الزوج إلى تسليم نفسه للجهات الأمنية، مبديًا ندمه الشديد على فعلته وعدم قدرته على السيطرة على نفسه بلحظات الغضب.

وبدورها، أودعت الجهات الأمنية المتهم أحد السجون؛ تمهيدًا لإحالته إلى النيابة واستكمال الإجراءات اللازمة.