رجل يفضل اغتصاب البقر على العلاقة مع النساء (صور)‎

أقدم رجل منحرف السلوك في كينيا على اغتصاب بقرة جاره، وساقه حظه العاثر إلى الوقوع بين أيدي أهالي القرية لحظة اغتصابه البقرة.

وطاردت مجموعة من المزارعين الغاضبين المنحرف جون موارا، 29 عامًا، وعندما أمسكوا به، قال إنه يفضّل إقامة العلاقات الجنسية مع البقر على النساء، لأنه يخشى الإصابة بمرض “الإيدز”.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، كانت هذه هي المرة الخامسة التي يُضبط فيها مدمن الجنس الحيواني وهو يعتدي على بقرة في قرية “مورونيو” الكينية.

وتوسل المنحرف الحشد الغاضب قائلًا: “لا تقتلوني، دعوني أقدم أرضي كتعويض عن البقرة، فأنا أمارس الجنس مع البقر دائمًا، كلما شعرت بالرغبة، لأنني أخشى الإصابة بالإيدز”.

وأضاف: “هذه ليست المرة الأولى، لقد مارست الجنس مع 4 بقرات أخرى، وأطلب الرحمة”.

وضبط المزارع فرانسيس موانغي “موارا” المنحرف وهو يغتصب بقرته في الحظيرة، وبعد أن ضربه القرويون بالعصي والحجارة سلّموه إلى مركز شرطة “بهاتي”، حيث وجَّهت إليه تهمة ممارسة فعل جنسي منحرف مع حيوان.

ورأى رجل دين محلي يدعى جيرميا مبوثيا أن سلوك “موارا” المنحرف هو نتيجة “حالة طبية”، وقال: “أي شخص عادي سيقاتل من أجل زوجته، وليس من أجل بقرة كما فعل موارا”.

ومن المقرر أن يصدر الحكم في قضية “موارا” غدًا بعد اعترافه بالاعتداء الجنسي غير الطبيعي.