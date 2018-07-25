اتهام 5 أشخاص بالاعتداء على صبي بريطاني بمادة حارقة

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها وجهت الاتهام رسميًا إلى خمسة رجال في اعتداء يشتبه أنه بمادة حارقة على صبي عمره ثلاثة أعوام في مدينة ورسيستر بإنجلترا.

وقالت شرطة وست ميرسيا، في بيان، إن الرجال الخمسة اتهموا “بالتآمر لإلحاق أذى جسدي خطير”.

وأضافت الشرطة، أن المتهمين سيمثلون أمام المحكمة اليوم الأربعاء.

وكان تم نقل الصبي إلى المستشفى مصابًا بحروق خطيرة في ذراعه ووجهه، بعد الحادث الذي وقع عند متجر في ورسيستر بوسط بريطانيا يوم السبت.

وقالت الشرطة: “تم إخراجه من المستشفى، لكن التداعيات طويلة الأمد لإصابته ليست معروفة في الوقت الراهن”.