مصري يقتل ابنه بالماء المغلي بسبب 200 جنيه‎

أقدم مواطن مصري، اليوم الثلاثاء، على تعذيب طفله بسكب الماء المغلي عليه حتى لقي حتفه؛ لتأديبه على سرقته 200 جنيه.

وتشير التفاصيل إلى أن مواطنًا من مدينة أبوكبير في محافظة الشرقية (شرق مصر) قام بسكب الماء المغلي على طفله البالغ من العمر 11 عامًا حتى الموت، بعدما اتهمه أحد الأشخاص بسرقة 200 جنيه.

بدورهم نقل عدد من جيران المتهم الطفل إلى أحد المستشفيات، ليتبيّن وفاته إثر تعرضه لحروق بالغة في منزله، فيما أبلغ المستشفى الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.

فيما حررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، وأحالتها إلى النيابة العامة.