مراهق عراقي حاول سرقة محل فحدث ما لم يكن يتوقعه

قدم صاحب محل تعرض للسرقة في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالي وسط العراق، المساعدة لمراهق حاول سرقة محله، بدلًا من تسليمه إلى الشرطة.

ونقل موقع “السومرية نيوز” العراقي عن مصدر محلي قوله، إن مراهقًا وقع في قبضة صاحب محل مواد إنشائية في أطراف مدينة بعقوبة، أثناء محاولته سرقة موجودات المحل.

وأضاف المصدر أن صاحب المحل لم يقم بتسليمه إلى الشرطة؛ بعد اكتشافه أن الدافع من وراء قيام المراهق بالسرقة هو الفقر المدقع الذي تعاني منه أسرته، بل عمل صاحب المحل على تقديم النصح والإرشاد للمراهق، وساعده بتوفير فرصة عمل وقام بإعطائه مبلغ 50 ألف دينار عراقي.

يشار إلى أن ديالى تعاني من أوضاع اقتصادية سيئة للغاية؛ في ظل ارتفاع حاد لمعدلات الفقر والبطالة.