أزعجها بكاء ابنتها فمنحتها أفيون وهذا ما حدث (صور)

في واقعة غريبة، أرادت سيدة صربية إيقاف بكاء رضيعتها من خلال إعطائها عقار “الأفيون”، ولكن بدلًا من تهدئتها قتلتها.

وصدر أمر بالحكم على تانيا ماهود بالسجن 15 عامًا، بعدما أعطت رضيعتها أنجا عقارًا أفيونيًا يدعى “ميثادون”، أدى إلى مقتلها، وكان مبررها هو عدم توقف ابنتها عن البكاء، وبأنها أرادت إسكاتها.

وكشفت صحيفة “مترو” البريطانية، أنه عُثر على الأم مدمنة المخدرات فاقدة للوعي في منزلها في بلغراد عاصمة صربيا، وبجانبها طفلتها أنجا، البالغة من العمر 8 أشهر جثة هامدة.

ووفقًا للتقارير، عُثر على تانيا من قِبل أحد أفراد العائلة، والذي اكتشف جثة الرضيعة مغلفة بحقائب بلاستيكية في شرفة المنزل.

وادعت تانيا البالغة من العمر 38 عامًا أن طفلتها توفيت بسبب التسمم بعد إرضاعها؛ لأنها مدمنة مخدرات، فانتقلت المواد الأفيونية إلى طفلتها عن طريق الحليب.

ولكنها اعترفت لاحقًا بأنها أعطت عقار “ميثادون” لابنتها لإيقاف بكائها، وقالت: “ذلك لا يعني أنني أردت قتلها، فأنا أم جيدة”.