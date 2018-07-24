في جريمة بشعة.. رجل يقتل زوجته واثنين من أبنائه

ألقت الجهات الأمنية في مصر، اليوم الثلاثاء، القبض على رجل بمحافظة دمياط شمال البلاد؛ أقدم على ذبح زوجته وقتل اثنين من أبنائه بوضع السم لهما في الطعام، بسبب معاناته المالية.

ويعمل الجاني سائق “توكتوك”، وتكالبت عليه الديون فقرر التخلص من أسرته كاملةً، حيث وضع السم لأبنائه الأربعة في الطعام وذلك بمنزل الأسرة في قرية شرمساح بمدينة الزرقا في محافظة دمياط، وذبح زوجته باستخدام سكين.

وكشفت التحقيقات الأمنية أن المتهم حاول الانتحار بعد فعلته، إلا أن عددًا من الأهالي تمكنوا من السيطرة عليه وإبلاغ الشرطة.

وبيّنت التحقيقات أن المتهم ردد كلمات خلال التحقيقات برغبته في الموت بعد قتله أسرته بسبب الظروف السيئة التي يمر بها، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

بدورها، سارعت الجهات المعنية إلى نقل الأم المذبوحة والأطفال الأربعة إلى أحد المستشفيات لإجراء اللازم لهم، حيث تبين وفاة الأم واثنين من الأبناء، فيما يقبع اثنان آخران في قسم العناية المركزة بحالة خطرة.