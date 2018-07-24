معلم مغربي يقتل 3 من جيرانه ويصيب 5 آخرين

قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة برصاص جارهم المعلم المتقاعد، في حادثة فريدة من نوعها، أرجعها البعض لخلافات عائلية، بينما أرجعها آخرون إلى حالة اكتئاب كان يمر بها الجاني.

وبدأت تفاصيل الواقعة، حين أصيب المعلم القاتل بحالة هستيرية وبدأ يطلق النار بشكل مكثف وعشوائي بين جيرانه وعلى المارة، متسببًا بوفاة 3 أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

ويقول شهود عيان في مدينة “أزرو” إن القدر حال دون وقوع مجزرة حقيقية إذ لم يكتف الجاني (66 عامًا) بقتل الأشخاص الثلاثة، وإنما أطلق النار بشكل عشوائي ما أدى لوقوع إصابات.

والضحايا الثلاثة من عائلة واحدة وهم: زوجان وصهرهما الذي كان في المنزل وقت الحادثة، ورجح شهود عيان أن يكون استهداف العائلة ناتج عن خلافات عائلية سابقة.

وروت شقيقة المغدورة أن الجاني أطلق النار تجاه سيارة إسعاف وسيارة أجرة، فأصاب شابًا كان بداخلها، وكذلك أحد رجال الشرطة قبل أن يتم إيقافه وضبط السلاح المستخدم.

وقالت والدة الضحية، إن الجاني كان منغلقًا على نفسه أخيرًا خاصة بعد إحالته للتقاعد، وهجر زوجته له وتركها المنزل، مرجحة أن يكون أصيب بحالة اكتئاب حادة قادته لارتكاب الجريمة.