مسؤولة عربية تقيم حفلة “اغتصاب جماعي” لطالبة ثانوي

أحالت النيابة العامة في مصر، اليوم الإثنين، مسؤولة اجتماعية بإحدى القرى الريفية و7 شباب إلى المحاكمة؛ لاشتراكهم في واقعة اغتصاب طالبة ثانوية عدة ساعات.

وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن مسؤولة وحدة أسرة ريفية بقرية “زمران النخل” بمحافظة “البحيرة” شمال البلاد استدرجت طالبة في الصف الثالث الثانوي إلى إحدى الشقق السكنية، وقدمتها هدية لمجموعة ضمت 7 شباب من أجل اغتصابها والاستمتاع بها.

وأوضحت التحقيقات في القضية رقم (906 لسنة 2018) جنايات “الدلنجات” أن الطالبة الثانوية فوجئت بعد دخولها الشقة بقيام شخص يدعى (ر ص) بتهديدها بسلاح أبيض للاستسلام له ولأصدقائه.

ووجهت النيابة إلى المدانين في القضية تهم “هتك عرض المجني عليها، وفض غشاء البكارة، والاعتداء عليها بالإكراه”.

وقالت الضحية في التحقيقات: “الرائدة الريفية أجبرتني على تنفيذ طلباتها، حيث تعدى عليها 7 آخرون جنسيًا خلال عام ونصف العام، لافتة أنها تتزعم أكبر شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق استدراج الفتيات والنساء للرجال للتعدى عليهن جنسيًا، ويتم استخدام التكاتك في عمليات توصيل الضحايا لراغبي المتعة التي تتفق معهم الرائدة الريفية مقابل الحصول على الأموال”.