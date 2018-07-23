طفل في الثالثة يتعرض لهجوم بالحمض الكاوي في بريطانيا‎

المصدر: ا ف ب

أصيب طفل في الثالثة من العمر بحروق خطرة إثر تعرضه “لهجوم متعمّد”، بحسب ما كشفت شرطة ويست مرسيا غربي إنجلترا.

ويعاني الصبيّ من حروق خطرة في الوجه وأحد ذراعيه بعد تعرضه لهجوم في متجر في ووستر، ظهر السبت، نُقل على إثره إلى المستشفى.

وقال مارك ترافيس، رئيس شرطة ويست مرسيا في بيان، “نعتبر الأمر هجومًا متعمّدا على طفل في الثالثة من العمر”.

وأشار إلى أن ملابسات هذا الاعتداء ليست واضحة بعد وإلى أن عناصر الشرطة يبذلون قصارى جهدهم للكشف عنها وعن المادة المستخدمة.

وأُوقف رجل في التاسعة والثلاثين من العمر على ذمة التحقيق إذ يشتبه في أنه متواطئ مع التسبب بإصابات جسدية خطرة، وعممت الشرطة صور ثلاثة رجال ترغب في استجوابهم.

وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة ارتفاعًا في الهجمات بالحمض الكاوي، لا سيما في لندن، إذ أعربت وزارة الداخلية في نيسان/أبريل عن نيتها تشديد التشريعات في هذا الشأن، مع حظر بيع هذه المواد للقاصرين خصوصًا.