تنفيذ حكم القصاص بسعودي قتل آخر بمشاجرة جماعية

نفذت السلطات الأمنية السعودية حكم القتل قصاصًا في مدينة الرياض، بحق السعودي ناصر بن بتال بن ناصر النتيفات، الذي قام بإطلاق النار على مشاري بن عطا الله بن بخيت العنزي؛ مما أدى إلى وفاته، إثر مشاجرة جماعية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أصدرت بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا، وفي التفاصيل كانت السلطات الأمنية قد تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.