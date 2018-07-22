شرطة هيوستن تبحث عن أدلة في مقتل طبيب بوش الأب

قالت السلطات الأمريكية إن شرطة هيوستن تفحص مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة، وتتبع معلومات فيما يتعلق بقتل طبيب قلب كان في وقت من الأوقات يعالج الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش (الأب)، وقُتل بالرصاص بينما كان يقود دراجة في المركز الطبي بالمدينة.

وقالت الشرطة إن مارك هوسنكت (65 عامًا) قُتل صباح يوم الجمعة على يد رجل يعتقد أنه في الثلاثينيات من العمر أطلق النار مرتين على الأقل صوبه من على دراجة، بينما كان الطبيب في طريقه للعمل بالمركز الذي يضم عددًا من المستشفيات والمنشآت الطبية.

وفرّ المشتبه فيه على دراجته بعد ذلك بحسب الشرطة التي لم تقدم بعد دافعًا وراء إطلاق الرصاص في وضح النهار في منطقة مزدحمة بالمدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هوسنكت كان يعمل في هيوستن منذ حوالي 3 عقود، وعادة ما كان يذهب لعمله على الدراجة، وسبق له أن قام مرة بعلاج الرئيس السابق من عدم انتظام في ضربات القلب.