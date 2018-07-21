بعد قتل صديقها بـ 25 طعنة.. الحكم بإعدام ملكة جمال كينيا

أصدرت محكمة كينية، حكمًا بالإعدام على ملكة جمال عمرها 24 عامًا، متهمة بقتل صديقها بالطعن 25 مرة.

وأثار الحكم انتقادات من جانب الجماعات الحقوقية والتي وصفت العقوبة بأنّها “غير إنسانية”، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكان قد تم اختيار، روث كاماندي، كأجمل نزيلة في السجون الكينية عقب اعتقالها بتهمة القتل العمد لصديقها فريد محمد، في العام 2015.

وقالت قاضية المحكمة العليا الكينية، “جيسي ليسيت” وهي تصدر الحكم: “أريد أن يعرف الشباب أنه ليس من الجيد قتل صديقك أو صديقتك حتى عندما تشعر بخيبة أمل أو إحباط، وبدلًا من ذلك، فإنه من الرائع أن تبتعد، وبعد ذلك تغفر”.

واتهمت القاضية، كاماندي بعدم إظهار الندم على الهجوم العنيف الذي ترك “الدم في كل مكان” في مسرح الجريمة.

ومن جهتها وصفت منظمة العفو الدولية العقوبة بأّنها “قاسية ولا إنسانية وقديمة”.

وقال مدير منظمة العفو الدولية، إيرونغو هوتون: “يمثل هذا الحكم ضربة لسجل كينيا التقدمي في تخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن”.

إلى ذلك، أصرت عائلة الضحية على أن الحكم مطابق للجريمة، ودعت إلى ضرورة أن ينال كل مجرم عقاب ما يقترفه.

وقالت جوينر أوكونجو، محامية كاماندي إنّها ستستأنف الحكم.