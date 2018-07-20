الإمارات.. “رسالة نصية” تفك لغز جريمة قتل

أعلنت شرطة دبي في دولة الإمارات عن تمكنها من كشف غموض قتل خادمة، بعد الإبلاغ عن الواقعة على أنها وفاة طبيعية، ليتبين لاحقًا أنها جريمة.

ووفق صحيفة “البيان” المحلية، فقد تلقت الشرطة بلاغًا عن وفاة خادمة، وتبين أن ربة المنزل من نفذت الجريمة في غياب زوجها، فيما أرسل الزوج رسالة مريبة لأحد أصدقائه إلا أنها وصلت بالخطأ إلى هاتف سيدة، يوضح فيها أنه حذر زوجته أكثر من مرة من ضرب الخادمة إلا أنها ماتت.

وفي التفاصيل، فإن الشرطة تلقت بلاغًا من سيدة خليجية تقطن إحدى الفلل تطلب فيه الإسعاف لخادمتها التي تحمل الجنسية الأفريقية، مدعية أنها تعرضت للإغماء ولا تتحرك، وعلى الفور انتقلت الفرق الأمنية لموقع البلاغ، وبفحصها تبين وجود آثار خدوش وضرب قديمة وحديثة في أنحاء جسمها، وبسؤال صاحبة المنزل أكدت أن الخادمة سقطت على الأرض وأنها لم تضربها.

وإثر فحص الجثة، تبين تعرضها للضرب في مناطق متفرقة من الجسم، كما أكدت التحقيقات مع الجيران والمعارف أن الخادمة تعرضت للتعذيب من مخدومتها أكثر من مرة، إضافة إلى رسالة الزوج التي وصلت بالخطأ لهاتف سيدة، فتم القبض على السيدة الخليجية.