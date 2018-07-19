السعودية تصدر بيانًا بشأن أحد مواطنيها المستثمرين محتجز في مصر

كشفت السفارة السعودية في العاصمة المصرية القاهرة، آخر تطورات قضية المستثمر السعودي مبارك علي أحمد الغامدي (86 عامًا).

وأكد بيان نشرته السفارة عبر صفحتها الرسمية في موقع تويتر أن “قضية المستثمر الغامدي، تم التعامل معها وفقًا للمسار القانوني، والذي شمل تقديم الدعم له ولفريق المحامين الخاص به”.

ولفتت السفارة إلى أنها “تعمل على التواصل مع جهات الاختصاص في مصر، ومستمرة حتى إنهاء الموضوع في أقرب فرصة ممكنة”.

يذكر أن نجل المستثمر قال إن والده اتفق مع مجموعة من المستثمرين تقرّبوا منه طوال 5 أشهر، لتأجير مصنعه مدة 5 سنوات، إلا أنهم قاموا بالاحتيال في المستندات.

واحتجزت الشرطة في محافظة الإسكندرية المستثمر السعودي في شهر رمضان الماضي، بعد اتهامه بعدة قضايا، من بينها قضية بيع مياه غير صالحة للشرب.