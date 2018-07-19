وفاة الممرض السعودي “اليامي” الذي تعرض لطلق ناري داخل مستشفى الملك سلمان

توفي، اليوم الخميس، الممرض السعودي الذي تعرض لطلق ناري قبل أيام بمستشفى الملك سلمان في العاصمة الرياض.

وذكرت صحيفة “سبق” المحلية، عن مصادر، أن الممرض نايف اليامي توفي بعد 9 أيام من إصابته بطلق ناري في الرأس أدى إلى تهتك أنسجة الدماغ، ودخل على إثرها العناية المركزة.

وأثارت الواقعة آنذاك تفاعلًا من وزارة الصحة، التي تعهدت باتخاذ العقوبات القانونية بحق مرتكبي الجريمة.

وأكدت بأن “الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًا أو جسديًا جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال”.

يذكر أن الممرض كان قد تعرض لطلق ناري قبل 9 أيام أثناء عمله داخل المستشفى، فيما لم تتضح ملابسات الجريمة وأسبابها.