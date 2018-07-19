السجن 40 عامًا لسيدة عذبت رضيعها حتى الموت (صور)

عاقبت سيدة رضيعها عقابًا شديدًا كلفه عمره، وعند سؤالها عن السبب كان ردها في غاية السخافة، حيث قالت إنه نظر إليها بطريقة غير لائقة استفزتها.

كشفت الشرطة إن كاترينا شانغريو (30 عامًا) قتلت طفلها كيلين ذا العامين، بعد ضربه بالحزام وركله في بطنه ورأسه بالإضافة إلى عضه عدة مرات.

ووفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية، وقعت الجريمة في ولاية “داكوتا الجنوبية” الأمريكية، وقالت كاترينا إن الطفل أغضبها للغاية عندما نظر إليها باستفزاز بعدما تبول على السرير، وناداها بـ “أنجي” وهو اسم عمته.

لم يقف الأمر عند ضربه فقط، بل استكملت تعذيبه، حيث كشفت تقارير الشرطة معاناة الطفل من نزيف في الدماغ وكسر بالجمجمة، وآثار حرق سجائر في رأسه، بالإضافة إلى تشوهات في أعضائه التناسلية.

توقفت كاترينا عن ضرب كيلين عندما لاحظت أن شكله أصبح مختلفًا وأدركت الضرر الذي ألحقته به، ثم اتصلت بالإسعاف وقبل قدومها، نظفت الدماء وفضلات ابنها، حيث يبدو أنه تبول وتبرز أيضًا نتيجة الخوف.

عند فحص الطفل من قِبل الأطباء الذين حاولوا إنقاذه، قالت لهم الأم إنه اختنق بسبب عصير التفاح، وعند فحصه، اكتشفوا أن 70 % من جلده كان مغطى بكدمات قديمة وجديدة.

وبعد الاطلاع على تلك الجريمة، حُكم على كاترينا بالسجن 40 عامًا.