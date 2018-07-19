تعرض سائحة روسية لاغتصاب جماعي في الهند‎

المصدر: ا ف ب‎

أوقفت الشرطة الهندية 6 رجال، اليوم الخميس؛ بعد تعرض سائحة روسية للتخدير ولاغتصاب جماعي مفترض في بلدة سياحية رائجة في شمال البلد، بحسب ما كشف مسؤولون.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الشابة البالغة من العمر 21 عامًا تعاني من آثار عضّ على الوجه والذراعين، وقد عثر عليها عارية وفاقدة للوعي في غرفتها في النزل، صبيحة الإثنين.

وقال المحقق مانغايار كراسي: إن “6 رجال أوقفوا على خلفية تخدير الشابة واغتصابها”.

وكانت الشابة التي تسافر وحيدة، قد وصلت إلى بلدة تيروفانامالاي في ولاية تاميل نادو، الخميس الماضي.

ومن بين الموقوفين، مدير النزل ومرشدها السياحي الذي أبلغ الشرطة بأنه وجدها ممددة على الأرض، بعد ساعات على ممارسة الجنس معها برضاها، وفق ما كشفت محققة أخرى.

وأفادت هذه الأخيرة بأن الشابة تعالج في المستشفى من تداعيات جرعة زائدة من المخدرات وإصابات طفيفة.

ويتوافد الزوار الأجانب والمحليون إلى بلدة تيروفانامالاي؛ لزيارة معبد أنامالايار العائد للقرن التاسع، الذي يعتبر من أكبر المعابد الهندوسية مع منشآت تمتد على أكثر من 10 هكتارات.

وتعتبر ظاهرة أعمال العنف الجنسية الطابع مستشرية في الهند، حيث تسجل 110 حالات اغتصاب كلّ يوم، غير أن نشطاء يعتبرون أن الأعداد أكبر بكثير، خصوصًا أنه لا يتم الإبلاغ عن جزء كبير منها.

وقد تعرضت سائحات أجنبيات كثيرات لاعتداءات جنسية في الهند في الأشهر الأخيرة.

وبحسب أرقام حكومية عممت الأربعاء، شهدت البلاد 110333 حالة اغتصاب بين عامي 2014 و2016.

وسلّط الضوء على الاعتداءات الجنسية المستشرية في الهند؛ إثر حادثة اغتصاب جماعية لطالبة في نيودلهي سنة 2012، ما أسفر عن احتجاجات عمت البلد، وأدت إلى تشديد العقوبات المفروضة على المعتدين، وإصلاح القوانين في هذا الخصوص.