الكويت.. مكالمة لمدة 3 دقائق كلفت وافدًا 6 آلاف دولار

تمكّن مجهول من الاحتيال على وافد روماني يعيش في الكويت بمبلغ 6 آلاف دولار من حسابه البنكي من خلال مكالمة هاتفية استمرت ثلاث دقائق عبر تطبيق “الفابير”.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن الوافد الروماني تلقى اتصالاً هاتفياً عبر “الفايبر” ورصد من خلال الاتصال رقم فرع البنك المحلي الذي يتعامل معه.

وأضاف الوافد في إفادته أمام الشرطة الكويتية، أنه بادر بالرد على مكالمة من قبل شخص يجيد اللغة الإنجليزية ويبلغه بأنه سعيد الحظ وفاز بجائزة قيمتها 20 ألف دينار أي نحو 65 ألف دولار.

وأكد أنه لم يشك للحظة واحدة في أن المتصل شخص نصاب او ما شابه خاصة في ظل وجود الرقم الخاص بالبنك وشعاره على بوست الجاني.

وأشار الوافد الروماني إلى أن المتصل طلب منه أن يزوّده برقم حسابه البنكي حتى يضع قيمة الجائزة في حسابه، وبعدها طلب المتصل من الوافد الروماني المجني عليه أن يسلمه الرقم السري الخاص به كإجراء إضافي، وفعل ذلك ليفاجأ بـ 3 رسائل متتالية تشير كل منها الى أن رصيده البنكي نقص في كل عملية 2000 دولار لتبلغ قيمة المبلغ المسروق منه 6000 دولار.