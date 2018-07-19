‎ سوري في الكويت يصور موظفة وموظفًا لابتزازهما

أقدم وافد سوري على تصوير موظف وموظفه في إحدى مؤسسات شؤون الإقامة، بمنطقة “الأحمدي”، من أجل ابتزازهما لتمرير معاملة غير قانونية.

وفي التفاصيل، تمكن رجال أمن الأحمدي من ضبط وافد سوري قام بتصوير موظف وموظفة في إحدى إدارات شؤون الإقامة أثناء نقاشهما حول آلية العمل محاولا تشويه سمعتهما.

وقال مصدر أمني إن رجال الأمن ضبطوا الوافد السوري الذي اعترف أن لديه طفلًا يبلغ من العمر 8 أشهر، ولم يبلغ وزارة الداخلية منذ ولادته.

وأشار إلى أنه صور الفيديو محاولا ابتزاز الموظف والموظفة لإجراء معاملته لكنه فشل، وسجلت بحقه قضية تحت مسمى التشهير وإساءة استخدام هاتف.