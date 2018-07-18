السعودية.. أنباء عن مقتل شخصين في جريمة مروعة بحي النظيم بالرياض

قالت وسائل إعلام محلية، ومدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، فجر الخميس، إن شخصين قتلا بسلاح رشاش في جريمة مروّعة هزّت حي النظيم الواقع شرق مدينة الرياض.

وتناقلت مواقع إخبارية سعودية، معلومات أولية عن الجريمة، في ظل غياب توضيح رسمي من شرطة المنطقة التي باشرت الجريمة، وينتظر أن تصدر بيانًا تفصيليًا حولها.

ويقول مدونون سعوديون، إن الجريمة وقعت عندما أقدم شخص على إطلاق النار من سلاح رشاش بحوزته، فقتل اثنين وفر هاربًا، فيما قال آخرون، إن الشرطة ألقت القبض عليه لاحقًا.

ونقلت صحيفة “فيفاء” الإلكترونية عن مصادر لم تسمها قولها إن جثتي القتيلين موجودتان في مستشفى النموذجي، فيما طوقت الجهات الأمنية المستشفى ومنزل القاتل، وباشرت التحقيق في الحادث.

وأفادت تقارير إعلامية بأن القاتل “كان يحمل سلاحًا رشاشًا ومسدسًا ويتجول بشوارع حي النظيم بالرياض في حالة غير طبيعية، وأطلق النار على المارة؛ ما أسفر عن مقتل شخصين على الفور”.

ولا يمكن لـ “إرم نيوز” التثبت من حقيقة كل المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من تداول مغردين سعوديين في موقع “تويتر” صورًا منسوبة لموقع الجريمة.