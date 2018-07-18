البحث عن متسول انتحل صفة “امرأة منتقبة” بالكويت

عمد رجل في الكويت إلى انتحال صفة امرأة، وذلك بارتدائه عباءة ونقابًا، بغرض التسوّل، كما أقدم على خطف حقيبة مواطنة.

وبحسب صحيفة “القبس” المحلية، كشف مصدر أمني أن رجال الأمن يكثفون تحرياتهم لضبط المتسول الذي أبلغت عنه مواطنة، بعد تقدمها ببلاغ جاء فيه أنها فوجئت بامرأة تخبرها أنها مريضة وبحاجة إلى المال، لدى خروجها من مركز تجاري، فأعطتها مبلغًا على سبيل المساعدة، إلا أنها فوجئت بالمتسولة تخطف حقيبتها التي بداخلها 100 دينار (330 دولارًا) وهاتفها الجوال وتفر هاربة.

وأضافت المواطنة، أنها ركضت وراء المتسولة فسقطت عباءتها التي كشفت عن جسم رجل، فيما أفادت تحريات بأنّ عددًا من المواطنين والمقيمين وقعوا ضحية الرجل المحتال.