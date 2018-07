بالفيديو.. إيراني يقتل زوجته أمام المحكمة بسبب طلبها الطلاق

أقدم إيراني على قتل زوجته، التي تُدعى “نازنين باقري” (31 عامًا)، طعنًا بالسكين أمام مبنى المحكمة في العاصمة الإيرانية طهران بعدما طلبت منه الطلاق، بحسب ما أفاد موقع “ني ناي” الإخباري المحلي.

وذكر الموقع أنه “بعد خلافات اندلعت بين باقري وزوجها طلبت منه أن يطلقها، ووافق على ذلك، لكنها تفاجأت بأنه كان يحمل سكينًا، وقام بطعنها أمام أعين المواطنين في أحد الشوارع المقابلة للمحكمة الخاصة بشؤون الطلاق في العاصمة طهران”.

وأوضحت قنوات إخبارية، عبر تطبيق “تلغرام”، أن العملية أثارت موجة غضب لدى السكان في إيران بسبب “وحشية الجريمة”، ولم تحدد لها تاريخًا معينًا.

وقالت قناة “حوادث” الإخبارية على التلغرام:”الخلافات بين الزوجين كانت بدايتها العام الماضي، وقد أبلغت الزوجة أن زوجها يضربها بشكل مستمر”.

وظهر الرجل وهو يتفاخر في مقطع الفيديو بعدما قام بقتل زوجته، وهو يطالب الناس القريبين منه أن ينادوا والدتها التي تُدعى “السيد رضائي” لتقوم بنقل ابنتها.

وتشير تقارير إلى أن القوانين لا تحمي المرأة الإيرانية، حيث تعاني الآلاف منهن من تضييق، وعنف من قبل الرجال.

