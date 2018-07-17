توقيف 17 شخصًا في الهند بقضية اغتصاب طفلة قبل أسابيع‎

المصدر: أ ف ب

أوقفت السلطات في الهند 17 شخصًا يشتبه في أنهم اغتصبوا فتاة في الحادية عشرة من العمر، بحسب ما أعلنت، الثلاثاء، الشرطة المحلية في جنوب هذا البلد الذي يعيش على وقع أخبار الاعتداءات الجنسية.

وكانت الفتاة التي تعاني من مشكلات في السمع تعرّضت لاعتداء جنسي، في مجمّع سكني في ولاية تاميل نادو الجنوبية.

ومن بين الموقوفين عناصر أمن في هذا المجمّع، بحسب الشرطة.

وأظهرت التحقيقات أن حارس المصعد البالغ 66 عامًا، كان أول من اعتدى على الفتاة فيما كانت عائدة من مدرستها.

بعد ذلك دعا الآخرين إلى الانضمام إليه، وصوّروا عملية الاغتصاب، وهم تحت تأثير المخدّرات على الأرجح.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة: “ما زلنا في بداية التحقيق، وعلينا أن نتوسّع فيه أكثر للوقوف على التفاصيل”.

وأبلغت الفتاة عائلتها بما جرى معها فأخطرت العائلة الشرطة.

وسجّلت في العام 2016 في الهند 19 ألف حادثة اغتصاب لقاصرين وفقًا لأرقام الحكومة، لكن الخبراء يعتقدون أن الرقم أكبر من ذلك بكثير؛ لأن العديد من الضحايا يفضّلون عدم الإفصاح عما جرى معهم، خوفًا من الوصمة الاجتماعية.