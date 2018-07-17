بعد ضرب زوجته.. حبس المطرب المصري محمود الحسيني

أصدر القضاء المصري، اليوم الثلاثاء، حكمًا بحبس المطرب المصري محمود الحسيني 3 أشهر وكفالة مالية قدرها 200 جنيه، وإلزامه بدفع 5001 جنيه مصري على سبيل التعويض المؤقت، لصالح زوجته، بعد التعدي عليها وإحداث إصابات بها.

وجاء حكم محكمة جنح المطرية بالقاهرة بناءً على الدعوى القضائية المقامة من منى عطية دسوقي، زوجة المطرب محمود أحمد حسيني، وشهرته “محمود الحسيني”، واتهامها له بالتعدي عليها بآلة حادة وضربها أثناء مطالبتها له بدفع مصروفات أولاده عقب خلاف نشب بينهما.

وكانت الزوجة قد أقامت الدعوى التي تضمنت تقرير الطب الشرعي بشأن الاعتداءات التي تعرضت لها، وإصابتها بجروح وكدمات نتيجة اعتداء زوجها عليها.

يذكر أن محمود الحسيني أحد المطربين الشعبيين في مصر، ودائمًا ما يتعرض لانتقادات كبار الملحنين والموسيقيين؛ بسبب الموسيقى والكلمات التي ينتهجها في أغانيه.