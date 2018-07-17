طالبة مصرية تقتل أمها بعد معايرتها بنتيجة الثانوية العامة

أقدمت طالبة مصرية على قتل والدتها بطعنها بسكين في منزل العائلة بمركز “طما” في محافظة سوهاج جنوب صعيد مصر، بعدما عاتبتها على رسوبها بامتحانات الثانوية العامة.

وتلقت الجهات الأمنية بمحافظة سوهاج بلاغَا من مستشفى طما العام بوفاة ربة منزل تدعى سعاد محمد متأثرةً بإصابتها بطعنة قاتلة من قبل ابنتها.

وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الطالبة قامت بطعن والدتها بعدما دأبت الأخيرة على معاتبتها بشدة بسبب رسوبها في امتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت التحقيقات الأمنية أن شهادات جيران المجني عليها كشفت عن قيامها بمعايرة ابنتها بشكل دائم طيلة الأيام الماضية، قبل أن تقوم الأخيرة بالتخلص منها وقتلها.

بدورها فتحت النيابة العامة تحقيقًا في الواقعة، وأمرت بالتحفظ على الفتاة لحين الانتهاء من التحقيقات، وكشف ملابسات الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر قبل أيام نتيجة الثانوية العامة بالبلاد، فيما تقدمت العديد من الأسر بتظلمات على الدرجات الحاصل عليها أبنائهم.

وقالت الوزارة في بيان، إنه لم يحصل أي طالب على المجموع النهائي من الدرجات، أما عدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 389.5 درجة إلى 409.5 درجة أي أعلى من 95% هم 55 ألف طالب.