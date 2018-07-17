بينهم سعوديون.. تنفيذ القصاص في تشكيل عصابي نفذ جريمة قتل

نفذت وزارة الداخلية في السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل قصاصًا في عدد من الجناة بمحافظة جدة، وفق بيان صدر عن الوزارة.

وقالت الوزارة في البيان، إن “محمد بن حسن بن علي محزري سعودي الجنسية، أقدم على قتل طهر فضل إقبال باكستاني الجنسية عمداً وعدواناً، وذلك بطعنه بسكين بضع طعنات وضربه بعصا على رأسه وسلب جواله”.

وأردفت الوزارة أن “أحمد بن محمد بن ناصر البيشي سعودي الجنسية، أقدم على التخطيط لخطف المجني عليه وضربه بقصد سلب المستودع الذي يقوم بحراسته، وقيام عبدالرحمن يحي جبريل، وآدم أبو بكر جبريل وإسماعيل عبدالله جبريل تشاديي الجنسية، بالاشتراك في ضرب المجني عليه وقيامهم جميعاً بالاشتراك في نقل المجني عليه وامتهان جثته”.

وأفادت الداخلية بأن “سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجناة، في حين أسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم، وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نُسب إليهم؛ ولأن ما قام به المُدّعى عليهم فعل محرّم وضربٌ من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليهم وأن يكون ذلك بقتلهم”.

وأوضحت الوزارة أنه “تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين وذلك بقتلهم”.