الكويت تضبط 10 أطنان من الأسلحة يخفيها إيرانيون وآسيويون

داهم رجال مباحث الفروانية في الكويت، يوم السبت، أحد مخازن الحديد في “سكراب أمغرة” حيث عثر فيه على 10 أطنان من الأسلحة المستعملة والمقطعة، تبين أنها من مخلفات الجيش الكويتي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني القول، إن معلومات وصلت إلى مباحث الفروانية بوجود أسلحة بأحد المواقع وعند مداهمته تم ضبط ما يقارب 10 أطنان من الأسلحة المستعملة، إذ تبيّن أنها من مخلفات الجيش الكويتي، وبيعت بمزاد علني بعد أن تم تقطيعها منعًا من استخدامها، فيما تم تسليم المضبوطات للجهات المعنية.

وكشفت مصادر، أنه تم ضبط القائمين على المخزن وتبيّن أنهم من الجنسية الإيرانية والآسيوية.