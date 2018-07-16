الأمن الكويتي يعتقل 3 أشخاص حاولوا سرقة سيارة نقل أموال

ضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية، 3 أشخاص متهمين بمحاولة السطو المسلح على سيارة نقل أموال في منطقة الشويخ، قبل أيام.

وينتمي المتهمون الذين قبض عليهم من قبل رجال مباحث مبارك الكبير في منطقة رحية في محافظة الأحمدي، إلى فئة “البدون”، ومن المرجح أنهم ذاتهم متورطون في جريمة السطو على سيارة تحصيل أموال في العاصمة، مطلع رمضان الماضي، وسرقة 230 ألف دينار، وفقًا لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

وقال مصدر أمني، إن “اثنين من المتهمين ضبطا في بر رحية، وعثر بحوزتهما على أموال وطلقات نارية، وتم إحالتهما إلى الأدلة الجنائية، كما أنهما من أرباب السوابق، وأحدهما خرج من السجن مؤخرًا، وعليه عدة قضايا سلب بالقوة”.

ولم يذكر المصدر مزيدًا من التفاصيل بشأن ظروف اعتقال المتهم الثالث.

وكانت سيارة تقل ثلاثة من موظفي شركة نقل الأموال، وهم من الجنسية المصرية، تعرضوا قبل أيام لمحاولة سطو من قبل ثلاثة لصوص، أطلقوا النار على الموظفين؛ ما أدى إلى إصابة السائق؛ لإجباره على التوقف وتسليمهم الأموال التي كانت معهم، والتي تتجاوز الـ 100 ألف دينار، إلا أن المحاولة فشلت وفرّوا هاربين.