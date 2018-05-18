الشرطة السويسرية تعتقل متنكرًا بزي “ديدبول” بناء على قانون حظر النقاب (صور)

ألقت الشرطة بمدينة لوغانو السويسرية القبض على شخص كان يعبر الشارع، مرتديا قناع البطل السينمائي الخارق “ديدبول”، وتم التحقيق معه ثم إطلاق سراحه، بعد إلزامه بأداء غرامة مالية ينص عليها قانون “حظر النقاب”.

وكان ذلك الشخص المهووس بشخصية البطل الخارق ديدبول، قد قرر الاحتفال بخروج الجزء الثاني من الفيلم، و الذهاب إلى قاعة العرض متنكرًا في زي بطله الخيالي، الذي يقوم بدوره الممثل الكندي رايان رينولدز.

فوجد نفسه فجأة ممددًا على الرصيف برفقة صديق كان بصحبته، وجهيهما إلى الأرض وأيديهما خلف الظهر، و سلاح رجال الشرطة موجه نحوهما.

وخرج محبّا السينما من مركز الشرطة بعد ساعة من اعتقالهما، وهما يضحكان بسخرية من مطالبتهما بدفع غرامة “ارتداء البرقع”.